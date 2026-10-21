Novas imagens mostram a trajetória do carro que invadiu uma residência no Centro de Botucatu, na tarde de terça-feira (20). Nelas, o veículo consegue desviar de uma moto e do motociclista antes de atingir o imóvel, o que evitou uma tragédia ainda maior.

O acidente aconteceu por volta das 16h45, no cruzamento das ruas Coronel Fernando Prestes e Curuzu. De acordo com as primeiras informações, o motorista descia a Rua Coronel Fernando Prestes quando o carro, um Volkswagen Gol, teria apresentado falha no sistema de freios.

Ainda segundo essas informações, ele desviou de duas motos e de outro carro antes de bater na residência. O portão da garagem e as colunas foram destruídos, uma porta de ferro ficou danificada, e o veículo teve o para-brisa e a parte da frente atingidos.