21 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Vídeo: carro desvia de moto antes de invadir casa no Centro

Por Redação | Notícias Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagens mostram o trajeto do carro, que desvia de uma moto antes de atingir a residência.
Imagens mostram o trajeto do carro, que desvia de uma moto antes de atingir a residência.

Novas imagens mostram a trajetória do carro que invadiu uma residência no Centro de Botucatu, na tarde de terça-feira (20). Nelas, o veículo consegue desviar de uma moto e do motociclista antes de atingir o imóvel, o que evitou uma tragédia ainda maior.

O acidente aconteceu por volta das 16h45, no cruzamento das ruas Coronel Fernando Prestes e Curuzu. De acordo com as primeiras informações, o motorista descia a Rua Coronel Fernando Prestes quando o carro, um Volkswagen Gol, teria apresentado falha no sistema de freios.

Ainda segundo essas informações, ele desviou de duas motos e de outro carro antes de bater na residência. O portão da garagem e as colunas foram destruídos, uma porta de ferro ficou danificada, e o veículo teve o para-brisa e a parte da frente atingidos.

O motorista teve ferimentos leves. Ninguém que estava dentro da casa ficou ferido.

A causa do acidente ainda deverá ser esclarecida.

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