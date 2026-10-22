A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim especial que prevê pancadas de chuva em todo o território paulista entre quinta-feira (22) e sábado (24). Segundo o documento, a atuação de sistemas meteorológicos mantém a instabilidade, com chuva de intensidade variável, descargas elétricas e rajadas de vento.
Previsão por dia
Quinta-feira (22): pancadas generalizadas, com momentos de intensidade moderada a forte, principalmente à tarde e à noite, incluindo a capital e a Região Metropolitana. A chuva pode ser irregular, com grande volume em pouco tempo, o que favorece alagamentos pontuais e enxurradas.
Sexta-feira (23): a instabilidade continua em diferentes regiões, com pancadas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento. A defesa civil aponta possibilidade de núcleos de chuva mais intensos, com maior potencial de transtornos em áreas urbanizadas e vulneráveis.
Sábado (24): a tendência é de chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de intensificação em alguns períodos. Chuvas sucessivas podem elevar o nível de rios e córregos e aumentar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.
Temperaturas e riscos
Com mais nuvens e chuva frequente, as temperaturas devem ficar mais amenas, sem elevações expressivas. A continuidade das chuvas pode saturar o solo e ampliar o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos pontuais e deslizamentos, principalmente em encostas, em áreas urbanas com drenagem deficiente e em locais historicamente vulneráveis. As pancadas concentradas também podem causar transtornos à mobilidade, queda de árvores e interrupções pontuais de energia, sobretudo com vento e raios.
A Defesa Civil recomenda atenção às mudanças do tempo, monitoramento das áreas de risco e acompanhamento dos avisos e alertas oficiais.
Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo