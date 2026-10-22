A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim especial que prevê pancadas de chuva em todo o território paulista entre quinta-feira (22) e sábado (24). Segundo o documento, a atuação de sistemas meteorológicos mantém a instabilidade, com chuva de intensidade variável, descargas elétricas e rajadas de vento.

Previsão por dia

Quinta-feira (22): pancadas generalizadas, com momentos de intensidade moderada a forte, principalmente à tarde e à noite, incluindo a capital e a Região Metropolitana. A chuva pode ser irregular, com grande volume em pouco tempo, o que favorece alagamentos pontuais e enxurradas.