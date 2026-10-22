A Justiça de Botucatu decidiu que a Prefeitura não pode negar alvarás para rodeios com base apenas na presunção de que o evento seria ilegal ou na aplicação automática da lei municipal de proteção animal. A decisão, de caráter provisório (tutela provisória, ou liminar), é do juiz José Antonio Tedeschi, da 3ª Vara Cível, e foi tomada em ação civil pública movida pela Confederação Nacional de Rodeio (CNAR) contra o Município de Botucatu.

O que o juiz decidiu

Na decisão, o magistrado diz que o pedido "comporta parcial deferimento, tão somente para obstar o indeferimento apriorístico de alvarás com fundamento exclusivo na presunção abstrata de ilicitude ou na aplicação automática dos arts. 33, 35 e 36 da Lei Municipal n. 4.904/2008". O juiz afirma seguir a manifestação do Ministério Público e justifica a medida pelo "caráter coletivo e inibitório da ação".