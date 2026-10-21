Um grupo que se apresenta como "cidadãos de Botucatu" apresentou ao Ministério Público (MP), nesta terça-feira (20), uma representação para que seja investigado o aumento de cerca de 82% nos subsídios dos vereadores, aprovado pela Câmara Municipal na sessão de segunda-feira (19). O documento é dirigido à Promotoria de Patrimônio Público da Comarca de Botucatu e foi tema de matéria publicada ontem no de botuca. Leia a matéria sobre

Segundo o texto, a votação teria ocorrido sem audiência pública prévia e sem estudo de impacto orçamentário e financeiro, o que, na avaliação dos signatários, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da moralidade e da razoabilidade. Eles pedem a abertura de um inquérito civil e, ainda, que o MP recomende ou peça à Justiça a suspensão dos efeitos da medida. O documento também cita a criação de um 13º subsídio, ponto que o de botuca ainda confirma.



Diante disso, muita gente passou a achar que o aumento será proibido. Não é bem assim, e vamos explicar, passo a passo, o que acontece agora.

