A equipe da Defesa Civil de Botucatu foi acionada por um munícipe para atender a um filhote de ouriço-cacheiro ferido, encontrado às margens do Elevado Vereador Fleury, entre os bairros Jardim Paraíso e Cachoeirinha.

No local, a equipe constatou uma lesão na cauda do animal e fez o atendimento, para garantir a segurança do filhote e o encaminhamento adequado ao Cempas, centro de atendimento a animais silvestres da Unesp, em Botucatu.

Conheça o ouriço-cacheiro

O ouriço-cacheiro, também chamado de porco-espinho ou cuandu, é um mamífero silvestre do gênero Coendou, comum em regiões de Mata Atlântica. Embora seja conhecido como "ouriço", não é parente do ouriço-do-mar nem do ouriço europeu. Tem hábitos solitários e vive em regiões arborizadas, onde passa a maior parte do tempo nas árvores e raramente desce ao chão.