A equipe da Defesa Civil de Botucatu foi acionada por um munícipe para atender a um filhote de ouriço-cacheiro ferido, encontrado às margens do Elevado Vereador Fleury, entre os bairros Jardim Paraíso e Cachoeirinha.
No local, a equipe constatou uma lesão na cauda do animal e fez o atendimento, para garantir a segurança do filhote e o encaminhamento adequado ao Cempas, centro de atendimento a animais silvestres da Unesp, em Botucatu.
Conheça o ouriço-cacheiro
O ouriço-cacheiro, também chamado de porco-espinho ou cuandu, é um mamífero silvestre do gênero Coendou, comum em regiões de Mata Atlântica. Embora seja conhecido como "ouriço", não é parente do ouriço-do-mar nem do ouriço europeu. Tem hábitos solitários e vive em regiões arborizadas, onde passa a maior parte do tempo nas árvores e raramente desce ao chão.
A cauda é um dos principais recursos do animal. Ela é preênsil: o ouriço-cacheiro se segura com ela nos galhos para subir e se alimentar. A espécie come frutos, brotos, sementes, folhas e cascas de árvores, e obtém grande parte da água dessa alimentação.
Os espinhos servem de defesa. Eles ficam presos à pele, sob o pelo, e se soltam com o contato. Ao contrário do que muita gente pensa, o animal não atira os espinhos. Quando se sente ameaçado, esconde o rosto e eriça o pelo. Os filhotes já nascem com espinhos, mas ainda macios, que endurecem com o tempo. Em geral, nasce um filhote por vez.
O que fazer ao encontrar um filhote
- Não toque no animal, não o bata nem tente capturá-lo. Os espinhos podem ficar presos na pele.
- Se o filhote não parecer ferido, observe de longe: a mãe pode ter saído para buscar alimento e voltar.
- Se estiver ferido ou sem a mãe por perto, acione os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil, e informe o local exato.
- Mantenha cães e gatos afastados.