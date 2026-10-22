A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atende chamadas pelo telefone 153, mas, segundo a Prefeitura, o trabalho da corporação começa antes da ligação. A prevenção é uma das principais responsabilidades da GCM.
Esse trabalho acontece, por exemplo, quando uma viatura percorre os bairros, quando uma equipe faz ronda perto de uma escola, quando agentes acompanham a movimentação de espaços públicos ou quando uma situação suspeita é identificada durante o patrulhamento. Segundo a Prefeitura, são ações que nem sempre resultam em ocorrência registrada.
Atuação diária
De acordo com a administração, a GCM faz diariamente patrulhamentos preventivos, ações de presença, rondas escolares, atividades de segurança comunitária e operações especializadas em diferentes regiões do município. O trabalho também ocorre em escolas, áreas rurais, espaços de convivência e locais de grande circulação.
A corporação conta ainda com equipes especializadas, que atuam conforme as características de cada região e o tipo de atendimento. O patrulhamento é complementado pelo monitoramento, que ajuda as equipes a identificar situações que exigem atenção e a direcionar as ações em campo.
Prevenção nem sempre vira ocorrência
A Prefeitura destaca que nem toda ação preventiva termina em prisão, apreensão ou ocorrência de destaque. Parte importante do trabalho está nas situações em que a presença, a orientação e a atuação antecipada ajudam a reduzir riscos.
Atendimento 24 horas
A GCM mantém atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Em situações que exijam a atuação da Guarda, a população pode ligar para o 153.
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