A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atende chamadas pelo telefone 153, mas, segundo a Prefeitura, o trabalho da corporação começa antes da ligação. A prevenção é uma das principais responsabilidades da GCM.

Esse trabalho acontece, por exemplo, quando uma viatura percorre os bairros, quando uma equipe faz ronda perto de uma escola, quando agentes acompanham a movimentação de espaços públicos ou quando uma situação suspeita é identificada durante o patrulhamento. Segundo a Prefeitura, são ações que nem sempre resultam em ocorrência registrada.

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