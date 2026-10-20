Cidadãos de Botucatu apresentaram ao Ministério Público uma representação contra o reajuste de cerca de 82% nos subsídios dos vereadores e a criação do 13º subsídio, aprovados pela Câmara Municipal na sessão de segunda-feira (19). O documento, datado de terça-feira (20), é dirigido à Promotoria de Patrimônio Público da Comarca de Botucatu.

Os signatários pedem que o MP expeça uma recomendação ou ingresse com ação civil pública, com pedido de liminar, para suspender os efeitos jurídicos e financeiros da medida. Pedem também a abertura de inquérito civil para apurar eventual improbidade administrativa e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na tramitação da proposta.



Segundo o texto, a votação ocorreu sem audiência pública prévia, sem estudo de impacto orçamentário e financeiro e sem a declaração de adequação orçamentária exigida pela LRF para a criação de despesa obrigatória de caráter continuado. Os autores citam os artigos 16, 17, 21 e 48 da lei e afirmam que o reajuste, somado ao 13º subsídio e sem base em indicadores econômicos locais, violaria os princípios da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 37 da Constituição Federal).

