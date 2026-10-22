A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, interrompeu a abordagem de dois estrangeiros a uma idosa, em frente à residência dela. A ação evitou um possível crime de estelionato ou outra fraude patrimonial, segundo a polícia.

De acordo com informações, o delegado seccional de Botucatu Dr. Lourenço Talamonte viu um desconhecido conversando com uma pessoa idosa na frente da casa dela e considerou a situação suspeita e potencialmente ligada a crime patrimonial. Ele acionou equipes da DIG e do Grupo de Operações Especiais (GOE) para apoiar a abordagem e a averiguação.

Nas diligências, os policiais identificaram dois homens estrangeiros, que afirmaram estar vendendo material de conteúdo religioso e informativo a moradores da cidade. A abordagem à idosa foi interrompida e os dois foram identificados.