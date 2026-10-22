A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, interrompeu a abordagem de dois estrangeiros a uma idosa, em frente à residência dela. A ação evitou um possível crime de estelionato ou outra fraude patrimonial, segundo a polícia.
De acordo com informações, o delegado seccional de Botucatu Dr. Lourenço Talamonte viu um desconhecido conversando com uma pessoa idosa na frente da casa dela e considerou a situação suspeita e potencialmente ligada a crime patrimonial. Ele acionou equipes da DIG e do Grupo de Operações Especiais (GOE) para apoiar a abordagem e a averiguação.
Nas diligências, os policiais identificaram dois homens estrangeiros, que afirmaram estar vendendo material de conteúdo religioso e informativo a moradores da cidade. A abordagem à idosa foi interrompida e os dois foram identificados.
Com eles, a polícia encontrou livros, panfletos, recibos e outros documentos ligados às atividades que diziam exercer. O material será analisado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias.
A Polícia Civil destacou a importância da atuação preventiva e da atenção à proteção da população, em especial das pessoas idosas, frequentemente alvo de golpes e fraudes patrimoniais.