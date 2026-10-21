A Polícia Militar prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, as equipes faziam uma operação de combate ao tráfico quando viram os dois em um local conhecido pela venda de entorpecentes. Ao notarem as viaturas, eles teriam tentado sair da área. Na abordagem, os policiais encontraram porções de drogas com os suspeitos e em pontos próximos, onde parte do material estava escondida.

Os dois foram levados ao Plantão Policial, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante. Eles ficaram à disposição da Justiça.