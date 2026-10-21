A Polícia Militar prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.
Segundo a PM, as equipes faziam uma operação de combate ao tráfico quando viram os dois em um local conhecido pela venda de entorpecentes. Ao notarem as viaturas, eles teriam tentado sair da área. Na abordagem, os policiais encontraram porções de drogas com os suspeitos e em pontos próximos, onde parte do material estava escondida.
Os dois foram levados ao Plantão Policial, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante. Eles ficaram à disposição da Justiça.
O que foi apreendido:
- 110 eppendorfs de cocaína, num total de 129 gramas;
- 60 eppendorfs de crack, num total de 36 gramas;
- 17 porções de maconha, num total de 37 gramas;
- R$ 104 em dinheiro;
- um aparelho celular.
Os presos são suspeitos e não foram condenados.
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