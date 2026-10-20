21 de outubro de 2026
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VIDEO: Carro com falha nos freios invade casa no Centro

Por Redação | Flávio Fogueral/Notícias Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Fogueral
Carro invadiu a garagem de uma casa no Centro de Botucatu.
Carro invadiu a garagem de uma casa no Centro de Botucatu.

Um carro invadiu parte de uma residência na tarde desta terça-feira (20), no Centro de Botucatu. O acidente aconteceu por volta das 16h45, na esquina das ruas Coronel Fernando Prestes e Curuzu, e envolveu um Volkswagen Gol.

Segundo as primeiras informações, o motorista trafegava pela Rua Coronel Fernando Prestes, que é em declive, quando teve uma falha no sistema de freios. Ele conseguiu desviar de duas motos e de um carro, mas acabou atingindo a casa.

O portão e as colunas da garagem ficaram destruídos, e parte de uma porta de ferro que dá acesso à residência também foi danificada. O carro teve avarias no para-brisa e na parte dianteira.

O condutor sofreu ferimentos leves. Ninguém que estava na residência foi atingido.

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