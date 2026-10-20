Policiais militares da Ronda Escolar da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores foram acionados, por volta das 8h desta terça-feira (20), para verificar uma ocorrência em uma escola estadual de Bauru (SP).

Segundo a Polícia Militar, no local a equipe foi informada de que um aluno estaria exibindo um objeto com características de arma de fogo. Após a averiguação, os policiais constataram que se tratava de um simulacro, uma pistola de airsoft. Na mochila do estudante também foram encontrados um soco-inglês e um canivete.

Os objetos foram apreendidos. O adolescente de 15 anos, acompanhado de sua responsável legal, foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis. A direção da escola também adotou as medidas administrativas pertinentes.