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POLÍCIA

PM conduz aluno com simulacro de arma e soco-inglês em Bauru

Por Redação | Polícia Militar - 4º Batalhão de Caçadores
| Tempo de leitura: 1 min
96 FM
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Foto: Polícia Militar/Divulgação
Objetos apreendidos pela Polícia Militar em escola estadual de Bauru.
Objetos apreendidos pela Polícia Militar em escola estadual de Bauru.

Policiais militares da Ronda Escolar da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores foram acionados, por volta das 8h desta terça-feira (20), para verificar uma ocorrência em uma escola estadual de Bauru (SP).

Segundo a Polícia Militar, no local a equipe foi informada de que um aluno estaria exibindo um objeto com características de arma de fogo. Após a averiguação, os policiais constataram que se tratava de um simulacro, uma pistola de airsoft. Na mochila do estudante também foram encontrados um soco-inglês e um canivete.

Os objetos foram apreendidos. O adolescente de 15 anos, acompanhado de sua responsável legal, foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis. A direção da escola também adotou as medidas administrativas pertinentes.

A Polícia Militar não divulgou o nome da escola nem a idade exata do adolescente.

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