Segundo informação obtida pelo jornalista Flavio Fogueral, do Notícias Botucatu e Rádio Criativa Fm, o percentual de cerca de 82% foi calculado com base no INPC acumulado de 2021 até 2028, ou seja, incluindo a inflação de anos que ainda não aconteceram. Pela explicação, se a correção fosse aplicada apenas até agora, o subsídio do vereador ficaria na casa dos R$ 7 mil a R$ 8 mil.

O de botuca conferiu a conta. O INPC, índice do IBGE, foi de 10,16% em 2021, 5,93% em 2022, 3,71% em 2023, 4,77% em 2024 e 3,90% em 2025, o que dá 31,74% acumulados. Aplicado aos R$ 5.813,97 atuais, o índice leva o subsídio a cerca de R$ 7.659. Projetando mais três anos de inflação (2026, 2027 e 2028) a 4% e 5% ao ano, o valor chegaria a algo entre R$ 8,3 mil e R$ 8,9 mil, ainda abaixo dos R$ 10.600 aprovados. Para chegar a esse valor só pela inflação, o INPC teria de somar cerca de 38% em três anos. No caso do presidente, a correção levaria os R$ 7.399,60 a cerca de R$ 9,7 mil em 2025 e a cerca de R$ 11 mil em 2028, contra os R$ 13.600 aprovados. [Cálculo do portal, que supõe que o valor atual está em vigor desde 2021 e que a inflação de 2026 a 2028 fique entre 4% e 5% ao ano.]

Se a justificativa é repor a inflação, ela explica no máximo uma parte do aumento. Há uma diferença de R$ 1,7 mil a R$ 2,3 mil por mês, por vereador, que a explicação não cobre. E a lógica de corrigir hoje um valor por inflação que ainda não aconteceu é, no mínimo, inusitada. O 13º, por sua vez, é um acréscimo independente da correção.