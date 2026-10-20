O repórter Flávio Fogueiral ouviu o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida, o Cula, sobre a polêmica que tomou conta do Legislativo nos últimos dias. A entrevista foi ao ar no Bom Dia Criativa desta terça-feira (20), e o presidente explicou os motivos que o levaram a colocar os temas em discussão.

Na segunda-feira (19), os vereadores aprovaram por 7 votos a 3 o projeto de resolução que reajusta o subsídio dos parlamentares de R$ 5.813,97 para R$ 10.600 (82,32%), além de prever o 13º. O subsídio do presidente passa de R$ 7.399,60 para R$ 13.600. Votaram contra Abelardo, Carlos Trigo e Mário Ielo. Cula não votou. Na mesma sessão, a proposta de emenda à Lei Orgânica que ampliava a Câmara de 11 para 17 vereadores foi retirada.

Sobre o reajuste, Cula afirmou que a proposta se baseou em estudo feito pela diretora da Casa, com comparação com cidades vizinhas, como Avaré. Segundo ele, o último reajuste foi em 2021, de cerca de 5%, e não houve nenhum desde então. Ele disse que poderia ter proposto o aumento no ano passado e não quis. Lembrou também que prefeito, vice e secretários receberam reajuste e defendeu o modelo de Câmara enxuta, com a cidade em crescimento. Sobre o 13º, disse que equivale a 1/12 do valor anual.