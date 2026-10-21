A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Botucatu, cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado por tráfico de drogas, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A operação teve origem em uma denúncia.

Na residência, os investigadores encontraram 32 gramas de cocaína, 140 gramas de maconha, R$ 13.338 em dinheiro, uma balança de precisão digital, vários saquinhos plásticos transparentes e um caderno com anotações.



O investigado não estava no local, e não houve prisão. Os objetos, o dinheiro e as drogas foram apresentados à autoridade policial, que adotou as medidas de Polícia Judiciária.

