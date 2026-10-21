21 de outubro de 2026
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POLÍCIA

DISE apreende cocaína, maconha e R$ 13,3 mil em Botucatu

Por Redação | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Material apreendido pela DISE de Botucatu durante o cumprimento de mandado de busca.
Material apreendido pela DISE de Botucatu durante o cumprimento de mandado de busca.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Botucatu, cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado por tráfico de drogas, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A operação teve origem em uma denúncia.

Na residência, os investigadores encontraram 32 gramas de cocaína, 140 gramas de maconha, R$ 13.338 em dinheiro, uma balança de precisão digital, vários saquinhos plásticos transparentes e um caderno com anotações.

O investigado não estava no local, e não houve prisão. Os objetos, o dinheiro e as drogas foram apresentados à autoridade policial, que adotou as medidas de Polícia Judiciária.

Denúncias sobre tráfico de drogas podem ser feitas de forma anônima.

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