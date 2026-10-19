Apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) fazem, no sábado (24), uma carreata e motociata em Botucatu, na reta final do segundo turno das eleições. A informação é do organizador do evento, Márcio Paganini, e consta também no cartaz de divulgação.
A saída está marcada para as 14h, na portaria nova da Fazenda Lageado, na Avenida Universitária, em frente ao Canil da Polícia Militar, ao lado do Residencial Colinas do Paraíso, região onde moradores costumam praticar atividades esportivas. De lá, o grupo segue até o Largo da Catedral.
Segundo Paganini, o percurso foi escolhido mais curto do que a eleição passada, para facilitar o trânsito e poupar os participantes, já que o evento ganhou grande proporção na cidade. A organização prevê a participação de caminhoneiros, clubes de moto, produtores rurais com tratores e outros apoiadores.
Ao final da carreata, haverá um ato político no Largo da Catedral, com discursos.
Autorizações e apoio
De acordo com Paganini, foram enviados ofícios à Polícia Militar, e o evento conta com apoio da PM, da Guarda Municipal, da Semutran e do Cartório Eleitoral. Ele afirmou ainda que o juiz eleitoral, Dr. Marcus Vinicius Bacchiega, assinou a documentação que libera a ação, e que tudo está sendo feito "dentro da lei".
Mobilização
O organizador disse que reúne cerca de 3 mil pessoas em grupos de WhatsApp criados para mobilizar o evento. Segundo ele, o objetivo é uma carreata pacífica "para mostrar a força da direita" em Botucatu. O número de participantes não foi confirmado de forma independente. O cartaz do evento traz ainda o mote "Muda Brasil" e a frase "Fora Lula".
Programação no domingo
No domingo (25), dia do segundo turno, está prevista a "Concentração da Vitória e Bloco 22", com trio elétrico, no Largo da Catedral de Botucatu. De acordo com o cartaz, a apuração será acompanhada a partir das 17h30, e a "festa da vitória" está marcada para as 20h. Nos dois dias, segundo o organizador, haverá trios elétricos para animar os participantes.