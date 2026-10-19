Botucatu mantém os locais de votação para o segundo turno das eleições gerais, marcado para o domingo, 25 de outubro, quando os eleitores escolhem o presidente da República. Também não houve mudanças em Itatinga e Pardinho. A informação é de Igor Ignacio, chefe do Cartório Eleitoral de Botucatu, que atende a 26ª Zona Eleitoral.
Segundo ele, a preocupação de muitos eleitores é saber se as seções eleitorais mudaram de lugar, e a resposta é não. "Nos municípios da nossa zona, Botucatu, Itatinga e Pardinho, não ocorrerá uma alteração das seções eleitorais", afirmou.
O chefe do cartório explicou que poderá haver pequenos ajustes pontuais, dentro da própria escola, em uma ou outra seção, apenas para mudar o posicionamento dela. Isso ocorre, por exemplo, quando a seção estava em um ponto que poderia dificultar o acesso de um eleitor cadeirante. Nesses casos, a seção será colocada em um local totalmente acessível, mas sem mudar o local de votação.
Mudanças pelo país
Em outras regiões, porém, houve alterações. Na sexta-feira (16), o TSE divulgou que cerca de 4,3 mil seções eleitorais, menos de 1% do total do país, teriam o local de votação diferente do primeiro turno. Os estados com mais mudanças seriam São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Os motivos citados foram reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e transferências preventivas para locais mais seguros por causa de chuvas e ventos.
A contagem, no entanto, passou a ser questionada. Nos dias seguintes, o número exibido na página do TSE caiu várias vezes, e tribunais regionais apontaram inconsistências, como locais que seguem no mesmo endereço, mas apareciam como alterados. O TSE informou que vai apurar o problema, e que as mudanças são decididas por cada zona eleitoral, e não de forma centralizada. Por isso, a orientação é conferir a informação do seu próprio local.
Como consultar onde votar
Mesmo sem mudanças em Botucatu, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira com antecedência o endereço, a zona e a seção. A consulta pode ser feita de três formas:
– Aplicativo e-Título: gratuito, para Android e iOS. É preciso baixar o app na loja oficial, informar os dados solicitados e escolher a opção "onde votar".
– Autoatendimento Eleitoral: disponível pela internet nos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, permite consultar e atualizar informações sem ir a um cartório.
– ChatVote: assistente virtual com inteligência artificial, que fica no ícone do canto inferior direito do portal do TSE e, conforme a disponibilidade, no e-Título.
Quem pediu transferência temporária do local de votação deve conferir as informações atualizadas. A recomendação é verificar os dados antes de sair de casa no dia da eleição.
O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, pediu aos Tribunais Regionais Eleitorais ampla divulgação de eventuais mudanças, para evitar deslocamentos equivocados. O corregedor-geral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pediu que alterações só ocorram após avaliação criteriosa de funcionamento, segurança, acessibilidade e impacto no deslocamento do eleitorado.