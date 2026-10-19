Botucatu mantém os locais de votação para o segundo turno das eleições gerais, marcado para o domingo, 25 de outubro, quando os eleitores escolhem o presidente da República. Também não houve mudanças em Itatinga e Pardinho. A informação é de Igor Ignacio, chefe do Cartório Eleitoral de Botucatu, que atende a 26ª Zona Eleitoral.

Segundo ele, a preocupação de muitos eleitores é saber se as seções eleitorais mudaram de lugar, e a resposta é não. "Nos municípios da nossa zona, Botucatu, Itatinga e Pardinho, não ocorrerá uma alteração das seções eleitorais", afirmou.

O chefe do cartório explicou que poderá haver pequenos ajustes pontuais, dentro da própria escola, em uma ou outra seção, apenas para mudar o posicionamento dela. Isso ocorre, por exemplo, quando a seção estava em um ponto que poderia dificultar o acesso de um eleitor cadeirante. Nesses casos, a seção será colocada em um local totalmente acessível, mas sem mudar o local de votação.