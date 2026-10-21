O SESI Vôlei Bauru estreou com vitória na Superliga Feminina 2026/27. Na noite de segunda-feira (19), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, o time derrotou o Batavo Mackenzie por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 22, 25 a 22 e 25 a 18, na primeira rodada da competição.
A ponteira Maira foi o destaque. Ela marcou 14 pontos, foi a maior pontuadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei de melhor jogadora. A venezuelana Acosta fez 11 pontos e foi a segunda maior pontuadora do time da casa.
Como foi o jogo
O técnico Spencer Lee começou com Dani Lins, Milka, Maira, Fingall, Diana, Acosta e Lelê. O primeiro set foi equilibrado. O Mackenzie chegou a virar o placar, apoiado nos contra-ataques, mas a entrada de Claudinha e Bruna Moraes, na inversão 5-1, recolocou Bauru à frente. Milka fechou a parcial no bloqueio.
No segundo set, as visitantes ajustaram a defesa e abriram vantagem, e Spencer Lee pediu tempo. Bauru reagiu, virou para 19 a 18, ampliou com um ace de Diana e fechou com um ataque de Maira. O terceiro set foi o mais tranquilo: o time da casa abriu cinco pontos cedo e dominou no bloqueio. A mexicana Sofía Maldonado estreou com a camisa de Bauru e marcou seus três primeiros pontos.
Elenco renovado e novo comando
O time chega à Superliga com muitas caras novas. Spencer Lee, que comandou o Brasília nas duas últimas temporadas, assumiu no lugar de Henrique Modenesi, que foi treinar no Japão. Na gestão esportiva, o clube passou a contar com Keyla Monadjemi, que teve longa passagem de títulos pelo Minas.
Entre os reforços estão a oposta norte-americana Morgahn Fingall e a central Milka, que vieram do Praia Clube, atual campeão da Superliga. Maira, multicampeã pelo Osasco, e a mexicana Sofía Maldonado, eleita a melhor jogadora da liga profissional norte-americana MLV, reforçam a ponta. A líbero Lelê, ex-Tijuca e medalhista em Mundiais de base, assume a linha de passe.
A central Lívia, que veio de Brasília, rompeu o ligamento do joelho esquerdo na final do Paulista e deve ficar fora da temporada. Deixaram o time a líbero Léia, que se aposentou aos 41 anos, a ponteira Kasiely, que pausou a carreira para ser mãe, e a central Mayany, que foi jogar na Turquia.
Elenco
- Levantadoras: Amanda Mutuano, Claudinha e Dani Lins
- Opostas: Bruna Moraes e Morgahn Fingall
- Centrais: Diana, Lara, Lívia e Milka
- Ponteiras: Isa Rocha, Giovanna, Maira, Roslandy Acosta e Sofía Maldonado
- Líberos: Lelê e Sofia Will
Antes da Superliga, o time foi vice-campeão paulista, com 10 vitórias em 11 jogos. O título escapou para o Osasco no golden set, depois de Bauru vencer o segundo jogo da final em casa. Agora, a equipe busca o inédito título da Superliga.
Próximos jogos
- Segunda-feira, 26/10, 18h30: Londrina x SESI Vôlei Bauru, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), com transmissão do Sportv 2
- Sexta-feira, 30/10, 21h: SESI Vôlei Bauru x Fluminense, na Arena Paulo Skaf
- Terça-feira, 3/11, 18h30: Paulistano Barueri x SESI Vôlei Bauru, em Barueri (SP)
- Sábado, 7/11, 21h: SESI Vôlei Bauru x Pinheiros, na Arena Paulo Skaf
- Sexta-feira, 13/11, 21h: Osasco x SESI Vôlei Bauru, em Osasco (SP)
- Terça-feira, 17/11, 21h: SESI Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo, na Arena Paulo Skaf
Os ingressos para os jogos em Bauru são gratuitos, mas precisam ser reservados antes pelo sistema Meu Sesi.
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