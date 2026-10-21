Uma criança foi atropelada por uma motocicleta conduzida por um adolescente de 17 anos no bairro Vila Zala, em Laranjal Paulista. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e a moto foi recolhida para perícia por apresentar divergências na identificação.
Segundo os relatos colhidos pela PM, a criança brincava de futebol com amigos quando a bola caiu na rua. Ao correr para buscá-la, foi atingida pela moto. A vítima foi socorrida pela mãe e levada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico por uma fratura na clavícula esquerda e escoriações no rosto.
Durante a ocorrência, os policiais verificaram que a placa, o chassi, o número do motor e os documentos apresentados não conferiam entre si, o que dificultava a identificação da moto. O adolescente disse à polícia que comprou o veículo pelas redes sociais, em uma negociação em que entregou um celular e mais R$ 200. Segundo ele, a moto foi retirada em Tatuí, e ele não soube informar o nome do vendedor.
O adolescente foi levado ao plantão policial de Botucatu, acompanhado da mãe. Depois de ser ouvido, foi liberado ao responsável. A moto foi recolhida para perícia, e o caso foi apresentado à Polícia Civil, que tomará as providências legais.