21 de outubro de 2026
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POLÍCIA

Criança é atropelada por moto de adolescente em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto envolvida na ocorrência em Laranjal Paulista.
Moto envolvida na ocorrência em Laranjal Paulista.

Uma criança foi atropelada por uma motocicleta conduzida por um adolescente de 17 anos no bairro Vila Zala, em Laranjal Paulista. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e a moto foi recolhida para perícia por apresentar divergências na identificação.

Segundo os relatos colhidos pela PM, a criança brincava de futebol com amigos quando a bola caiu na rua. Ao correr para buscá-la, foi atingida pela moto. A vítima foi socorrida pela mãe e levada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico por uma fratura na clavícula esquerda e escoriações no rosto.

Durante a ocorrência, os policiais verificaram que a placa, o chassi, o número do motor e os documentos apresentados não conferiam entre si, o que dificultava a identificação da moto. O adolescente disse à polícia que comprou o veículo pelas redes sociais, em uma negociação em que entregou um celular e mais R$ 200. Segundo ele, a moto foi retirada em Tatuí, e ele não soube informar o nome do vendedor.

O adolescente foi levado ao plantão policial de Botucatu, acompanhado da mãe. Depois de ser ouvido, foi liberado ao responsável. A moto foi recolhida para perícia, e o caso foi apresentado à Polícia Civil, que tomará as providências legais.

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