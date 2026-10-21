Botucatu participa da Feira do Empreendedor, que acontece de 19 a 22 de outubro, com um estande em posição de destaque, no centro do evento. Segundo a Secretaria de Turismo, o espaço fica ao lado dos estandes de Santana de Parnaíba, da Prefeitura de São Paulo e do Mercado Pago.
O estande mostra a marca "Botucatu Apaixone-se", as indústrias, os atrativos turísticos e o artesanato do município. As secretarias estão presentes para promover a cidade e fazer conexões.
Empresas de Botucatu também participam do espaço, entre elas a Caio, a Arte Queijo (queijaria artesanal), a BPI e a Health Box (biotecnologia), a Amazonas Berry (que apresenta seu modelo de franquia) e as Óticas Maitê, que produzem lentes e armações na cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo, são empresas que produzem e geram empregos em Botucatu e que têm tido resultados positivos na feira.
O estande também expõe obras de artistas locais: Eleonora Rochino, Cissa, Letícia Volpe e Itajaí Martins. Segundo a secretaria, o público tem parado para ver e fotografar as obras.
Para esta quarta-feira (21), estão previstas as visitas das equipes das secretarias de, Cultura, Esportes e de Segurança, além do mascote da cidade.
Esta é a terceira vez que Botucatu participa da feira, e, a cada edição, o município inclui novidades na cenografia e na forma de apresentar as informações. A secretaria avalia que estar em um evento desse porte fortalece a marca e o destino e reforça a governança, além de promover a dinamização econômica do município.