Botucatu participa da Feira do Empreendedor, que acontece de 19 a 22 de outubro, com um estande em posição de destaque, no centro do evento. Segundo a Secretaria de Turismo, o espaço fica ao lado dos estandes de Santana de Parnaíba, da Prefeitura de São Paulo e do Mercado Pago.

O estande mostra a marca "Botucatu Apaixone-se", as indústrias, os atrativos turísticos e o artesanato do município. As secretarias estão presentes para promover a cidade e fazer conexões.

Empresas de Botucatu também participam do espaço, entre elas a Caio, a Arte Queijo (queijaria artesanal), a BPI e a Health Box (biotecnologia), a Amazonas Berry (que apresenta seu modelo de franquia) e as Óticas Maitê, que produzem lentes e armações na cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo, são empresas que produzem e geram empregos em Botucatu e que têm tido resultados positivos na feira.