20 de outubro de 2026
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ESPORTE

Semana do esporte em Botucatu tem 22 jogos e três finais

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Semana do esporte em Botucatu tem 22 jogos e três finais
Semana do esporte em Botucatu tem 22 jogos e três finais

Botucatu terá uma semana movimentada no esporte, com 22 partidas de futebol e futsal entre terça-feira (20) e domingo (25). A programação reúne a Copa Cidade de Futsal, a Copa Revelação de Futebol Menores, o Campeonato de Futebol A-55 e a final do Campeonato de Futebol Sub-18, com times de Botucatu e da região.

Futsal

A Copa Cidade de Futsal abre a agenda nesta terça-feira (20), no Ginásio Municipal Mário Covas, com três jogos pela Série Prata:

- 19h15: Esquadrão x Monte Rey

- 20h15: Palpite x Milan-B

- 21h15: Real Fut x Real City

Na sexta-feira (23), o futsal volta com seis partidas, em dois locais.

No Ginásio H. Araguaia:

- 19h15: Marajoara x Bons Ares (Série Prata)

- 20h15: Gueto x Quitanda Zezinho (Série Ouro)

- 21h15: C-4 B x Tesouro Mangue (Série Ouro)

No Complexo Paralímpico:

- 19h15: Real Quebrada x Meia Boca Jr. (Série Prata)

- 20h15: Phenix x Confiança/1º de Maio (Série Ouro)

- 21h15: C-4 x Bio Esporte (Série Ouro)

Copa Revelação

O sábado (24) concentra as decisões da Copa Revelação de Futebol Menores, com finais e semifinais nos campos do INCA e do H. Araguaia.

No campo do INCA, a grande final da categoria Sub-11, entre CT Tilico e Tiger Academy, abre a rodada, às 8h. Às 9h, Tropa do Esporte e Gambá disputam o título do Sub-13. Também há semifinais do Sub-15 e do Sub-13: Azzurra x Gambá, Missão Impossível x RB Palestra/Cachoeir, Euro Soccer x Areiópolis e Pardinho x Monte Mor.

No campo do H. Araguaia, o futebol feminino tem duas semifinais: RB Palestra/Cachoeir x Projeto Botucatu FTS, às 8h, e CT Tilico x SESI, às 9h. Em seguida, vêm as semifinais do Sub-15: Grêmio Itatinga x Beira Rio, às 10h, e São Manuel x Monte Mor, às 11h.

Campeonato A-55

Ainda no sábado, o Campeonato de Futebol A-55 tem dois jogos no campo da Vila Maria: Jardim Peabiru x Master Cruzeiro, às 8h, e 10 de Abril x BAC, às 10h.

Final do Sub-18

A programação termina no domingo (25), com a decisão do Campeonato de Futebol Sub-18. Monte Mor e Beira Rio se enfrentam às 8h30, no campo da Vila Maria, e o jogo define o campeão da categoria.

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