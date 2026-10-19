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SEGURANÇA PÚBLICA

Botucatu integra GCM, Defesa Civil e Trânsito com tecnologia

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Participantes do treinamento sobre o Sinesp CAD 3.0, em Botucatu.
Participantes do treinamento sobre o Sinesp CAD 3.0, em Botucatu.

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, avançou na integração dos serviços de segurança e atendimento à população. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, a Guarda Civil Municipal (GCM) participou de um treinamento para implantar e integrar agências de atendimento e despacho de ocorrências, com as plataformas Sinesp CAD 3.0 e Sinesp+, do Governo Federal.

A capacitação foi feita por meio de convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de São Carlos, representada pela Guarda Civil Municipal daquele município.

O treinamento teve como objetivo aprimorar o uso do Centro de Atendimento e Despacho (CAD 3.0), ferramenta que organiza e gerencia o atendimento das ocorrências e contribui para a eficiência operacional.

Com a iniciativa, Botucatu avança na integração entre a GCM, a Defesa Civil e o setor de Trânsito. O sistema permite compartilhar informações e acompanhar as demandas atendidas pelas diferentes agências.

A tecnologia também ajuda a monitorar os tempos de resposta, a elaborar estatísticas e a planejar as ações de segurança pública.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Segurança com a modernização dos serviços públicos, a qualificação dos profissionais e a melhoria contínua do atendimento à população.

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