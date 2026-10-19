A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, avançou na integração dos serviços de segurança e atendimento à população. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, a Guarda Civil Municipal (GCM) participou de um treinamento para implantar e integrar agências de atendimento e despacho de ocorrências, com as plataformas Sinesp CAD 3.0 e Sinesp+, do Governo Federal.

A capacitação foi feita por meio de convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de São Carlos, representada pela Guarda Civil Municipal daquele município.

O treinamento teve como objetivo aprimorar o uso do Centro de Atendimento e Despacho (CAD 3.0), ferramenta que organiza e gerencia o atendimento das ocorrências e contribui para a eficiência operacional.