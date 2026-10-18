Um homem ficou ferido e foi internado após ser agredido com tijolos durante uma briga entre dois irmãos, na tarde de domingo (18), no Jardim Itamarati, em Botucatu. De acordo com o boletim de ocorrência, ele tentou intervir na discussão e foi atingido.

A Guarda Civil Municipal foi chamada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender uma briga entre irmãos e a informação de que uma pessoa estaria caída no chão. No local, os guardas encontraram o homem caído, ferido e com sangramento, e dois outros homens que discutiam e se agrediam. Perto da vítima havia pedaços de tijolo e um tijolo inteiro com marcas de sangue.

Segundo o relato de um dos irmãos aos guardas, a discussão começou porque o outro desconfiava que ele mantinha um relacionamento com sua ex-companheira. A vítima, colega dele, tentou interferir ao ver as agressões e foi atingida por um soco, caindo no chão. Em seguida, de acordo com esse relato, o outro irmão pegou dois tijolos e golpeou o rosto do homem caído. O BO não traz a versão do segundo irmão.