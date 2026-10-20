Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas e resistência na madrugada desta terça-feira (20), na Vila Santana, em Botucatu, depois de tentar fugir de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, a equipe fazia patrulhamento preventivo quando viu um homem sair de uma residência abandonada, local que os guardas já conheciam como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele subiu em uma Honda CG Titan e tentou fugir, desobedecendo à ordem de parada.

Durante a fuga, o motociclista subiu na calçada, perdeu o controle da direção e caiu. De acordo com o registro da ocorrência, ao ser abordado ele reagiu e entrou em luta corporal com os guardas, que usaram a força de forma proporcional para contê-lo.