Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas e resistência na madrugada desta terça-feira (20), na Vila Santana, em Botucatu, depois de tentar fugir de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo a GCM, a equipe fazia patrulhamento preventivo quando viu um homem sair de uma residência abandonada, local que os guardas já conheciam como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele subiu em uma Honda CG Titan e tentou fugir, desobedecendo à ordem de parada.
Durante a fuga, o motociclista subiu na calçada, perdeu o controle da direção e caiu. De acordo com o registro da ocorrência, ao ser abordado ele reagiu e entrou em luta corporal com os guardas, que usaram a força de forma proporcional para contê-lo.
Na revista, os guardas encontraram, em uma sacola plástica, 89 porções de substância semelhante a crack e uma porção semelhante a cocaína, além de um aparelho celular. Conforme a GCM, ele teria admitido que as substâncias eram suas e dito que fazia entregas de drogas à noite para ter renda extra. Ainda segundo o registro policial, durante a abordagem ele teria sugerido que uma ligação telefônica poderia resolver a situação.
Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica. Depois, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade registrou os crimes de tráfico de drogas e resistência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.