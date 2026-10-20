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Guarda Municipal

GCM prende homem com 90 porções de drogas na Vila Santana

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto usada na tentativa de fuga, ao lado de viatura da Guarda Civil Municipal.
Moto usada na tentativa de fuga, ao lado de viatura da Guarda Civil Municipal.

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas e resistência na madrugada desta terça-feira (20), na Vila Santana, em Botucatu, depois de tentar fugir de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, a equipe fazia patrulhamento preventivo quando viu um homem sair de uma residência abandonada, local que os guardas já conheciam como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele subiu em uma Honda CG Titan e tentou fugir, desobedecendo à ordem de parada.

Durante a fuga, o motociclista subiu na calçada, perdeu o controle da direção e caiu. De acordo com o registro da ocorrência, ao ser abordado ele reagiu e entrou em luta corporal com os guardas, que usaram a força de forma proporcional para contê-lo.

Na revista, os guardas encontraram, em uma sacola plástica, 89 porções de substância semelhante a crack e uma porção semelhante a cocaína, além de um aparelho celular. Conforme a GCM, ele teria admitido que as substâncias eram suas e dito que fazia entregas de drogas à noite para ter renda extra. Ainda segundo o registro policial, durante a abordagem ele teria sugerido que uma ligação telefônica poderia resolver a situação.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica. Depois, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade registrou os crimes de tráfico de drogas e resistência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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