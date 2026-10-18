A Polícia Militar do Estado de São Paulo apoiou, na manhã deste domingo (18), o transporte de um coração em Botucatu. O órgão veio do município de Jaú e foi levado pelo helicóptero Águia 19, de Bauru, até o Hospital das Clínicas da Unesp.
Segundo a PM, enquanto os policiais atuavam no transporte, o paciente que receberia o novo coração já aguardava na mesa de cirurgia, no hospital. Por isso, a corporação destacou que, nesse tipo de ocorrência, cada minuto importa.
Participaram da operação policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), por meio da 1ª Companhia. De acordo com a PM, agilidade e coordenação são fundamentais para contribuir com o trabalho das equipes de saúde.
Doação de órgãos
Em nota, a Polícia Militar aproveitou a ocasião para lembrar que a doação de órgãos é um gesto de solidariedade que pode transformar e salvar vidas, dando esperança a quem aguarda na fila por um transplante. A corporação orienta que as pessoas conversem com a família e deixem claro, ainda em vida, o desejo de ser doador, já que a autorização familiar é necessária para que a doação aconteça no Brasil.
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