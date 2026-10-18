A Polícia Militar do Estado de São Paulo apoiou, na manhã deste domingo (18), o transporte de um coração em Botucatu. O órgão veio do município de Jaú e foi levado pelo helicóptero Águia 19, de Bauru, até o Hospital das Clínicas da Unesp.

Segundo a PM, enquanto os policiais atuavam no transporte, o paciente que receberia o novo coração já aguardava na mesa de cirurgia, no hospital. Por isso, a corporação destacou que, nesse tipo de ocorrência, cada minuto importa.

Participaram da operação policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), por meio da 1ª Companhia. De acordo com a PM, agilidade e coordenação são fundamentais para contribuir com o trabalho das equipes de saúde.