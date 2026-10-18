O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu depois de ser atingido por uma cruz de madeira durante uma missa em Guayaquil, no Equador, no sábado (17). A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, em nota divulgada nas redes sociais.
Segundo as informações divulgadas, a celebração era transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais. Em determinado momento, uma cruz de madeira se desprendeu da parede da igreja e caiu sobre a cabeça do padre. A transmissão registrou o momento do acidente.
Após a queda, os fiéis que estavam no local correram para socorrê-lo e pediram ambulâncias. O texto original não informa o horário do acidente, para qual hospital ele foi levado nem a causa médica da morte. Também não há informações sobre velório, sepultamento ou investigação.
Quem era o padre
O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari integrava a Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR), conhecida como redentoristas. Ele era pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, ligada à Vigararia Centro da Arquidiocese de Guayaquil. A idade dele não foi informada.
Nota da Arquidiocese
Na nota, a Arquidiocese de Guayaquil expressou solidariedade aos familiares, aos amigos e à família redentorista. O texto diz que o padre "partiu para a Casa do Pai, para desfrutar de Sua presença e de Sua glória" e termina com "Descanse em paz".
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