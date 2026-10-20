A sessão da Câmara Municipal de Botucatu da noite de segunda-feira (19) ainda repercute na cidade. Com o plenário lotado, moradores protestaram contra o reajuste de 82% no subsídio dos vereadores e contra a proposta de ampliar a Casa de 11 para 17 cadeiras.

A tensão fez o presidente da Câmara, vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida, o Cula, suspender os trabalhos por cerca de 15 minutos. Em um momento da sessão, ele foi chamado de "ditador" por manifestantes. Cula pediu silêncio várias vezes e avisou que quem desrespeitasse as regras poderia ser retirado pela Guarda Civil Municipal.

O Regimento Interno da Câmara não permite manifestações do público durante as sessões. Mesmo assim, os protestos se repetiram em diferentes momentos, com cobranças pela retirada dos projetos.