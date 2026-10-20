A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capacitou 24 agentes no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026. A formação preparou os participantes para prestar atendimento inicial em situações de emergência, especialmente em ocorrências com agentes feridos em ambientes de risco.

Com carga horária de 30 horas, o treinamento foi desenvolvido conforme as diretrizes da Portaria nº 98/2022 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A proposta foi aprimorar a preparação técnico-operacional dos guardas, com foco na preservação da vida e na aplicação de protocolos específicos para cenários táticos.

A capacitação foi oferecida gratuitamente por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre as Prefeituras de Botucatu e Tatuí, promovendo a integração institucional e o intercâmbio de conhecimentos entre as Guardas Civis Municipais.