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SEGURANÇA PÚBLICA

GCM de Botucatu capacita 24 agentes em atendimento tático

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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GCM de Botucatu prepara 24 agentes para atendimento em situações críticas
GCM de Botucatu prepara 24 agentes para atendimento em situações críticas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capacitou 24 agentes no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026. A formação preparou os participantes para prestar atendimento inicial em situações de emergência, especialmente em ocorrências com agentes feridos em ambientes de risco.

Com carga horária de 30 horas, o treinamento foi desenvolvido conforme as diretrizes da Portaria nº 98/2022 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A proposta foi aprimorar a preparação técnico-operacional dos guardas, com foco na preservação da vida e na aplicação de protocolos específicos para cenários táticos.

A capacitação foi oferecida gratuitamente por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre as Prefeituras de Botucatu e Tatuí, promovendo a integração institucional e o intercâmbio de conhecimentos entre as Guardas Civis Municipais.

Aulas teóricas e simulações práticas

A instrução ficou sob responsabilidade do GCM Maciel, profissional com 24 anos de dedicação ao serviço público e experiência na área de Segurança Pública.

A etapa teórica ocorreu na base do Comando Geral da GCM de Botucatu. Já as atividades práticas foram realizadas nas instalações do Clube de Tiro Tatical Shoot, com simulações de resgate e atendimento a agentes feridos em ambientes táticos.

Durante os exercícios, os participantes aplicaram o protocolo MARCH, método que orienta a avaliação inicial e a priorização dos cuidados em emergências. O procedimento contempla o controle de hemorragias graves, a avaliação das vias aéreas e da respiração, a circulação sanguínea e os cuidados relacionados à hipotermia e ao traumatismo cranioencefálico.

As simulações também permitiram exercitar procedimentos de avaliação inicial, controle de hemorragias, estabilização da vítima e organização do atendimento em situações de maior complexidade.

A iniciativa busca ampliar a capacidade de resposta operacional da Guarda Civil Municipal, reforçar a segurança dos agentes e contribuir para a preservação da vida, além de fortalecer a cooperação entre Botucatu e Tatuí.

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