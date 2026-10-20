A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capacitou 24 agentes no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026. A formação preparou os participantes para prestar atendimento inicial em situações de emergência, especialmente em ocorrências com agentes feridos em ambientes de risco.
Com carga horária de 30 horas, o treinamento foi desenvolvido conforme as diretrizes da Portaria nº 98/2022 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A proposta foi aprimorar a preparação técnico-operacional dos guardas, com foco na preservação da vida e na aplicação de protocolos específicos para cenários táticos.
A capacitação foi oferecida gratuitamente por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre as Prefeituras de Botucatu e Tatuí, promovendo a integração institucional e o intercâmbio de conhecimentos entre as Guardas Civis Municipais.
Aulas teóricas e simulações práticas
A instrução ficou sob responsabilidade do GCM Maciel, profissional com 24 anos de dedicação ao serviço público e experiência na área de Segurança Pública.
A etapa teórica ocorreu na base do Comando Geral da GCM de Botucatu. Já as atividades práticas foram realizadas nas instalações do Clube de Tiro Tatical Shoot, com simulações de resgate e atendimento a agentes feridos em ambientes táticos.
Durante os exercícios, os participantes aplicaram o protocolo MARCH, método que orienta a avaliação inicial e a priorização dos cuidados em emergências. O procedimento contempla o controle de hemorragias graves, a avaliação das vias aéreas e da respiração, a circulação sanguínea e os cuidados relacionados à hipotermia e ao traumatismo cranioencefálico.
As simulações também permitiram exercitar procedimentos de avaliação inicial, controle de hemorragias, estabilização da vítima e organização do atendimento em situações de maior complexidade.
A iniciativa busca ampliar a capacidade de resposta operacional da Guarda Civil Municipal, reforçar a segurança dos agentes e contribuir para a preservação da vida, além de fortalecer a cooperação entre Botucatu e Tatuí.
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