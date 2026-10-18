A Prefeitura de Botucatu divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos de 2027 para as repartições públicas municipais. As datas constam do Decreto nº 14.016, assinado pelo prefeito Fábio Vieira de Souza Leite em 7 de outubro de 2026 e publicado no Diário Oficial do município na terça-feira (13).

O decreto lista os feriados nacionais, o feriado estadual, os feriados municipais e os dias de ponto facultativo do próximo ano. Para o servidor municipal, isso mostra com antecedência em quais dias não haverá expediente. Para a população, indica quando os serviços da Prefeitura podem funcionar de forma diferente.

Dez dias de ponto facultativo

Em 2027, o calendário traz dez dias de ponto facultativo nas repartições municipais: