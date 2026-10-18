A Prefeitura de Botucatu divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos de 2027 para as repartições públicas municipais. As datas constam do Decreto nº 14.016, assinado pelo prefeito Fábio Vieira de Souza Leite em 7 de outubro de 2026 e publicado no Diário Oficial do município na terça-feira (13).
O decreto lista os feriados nacionais, o feriado estadual, os feriados municipais e os dias de ponto facultativo do próximo ano. Para o servidor municipal, isso mostra com antecedência em quais dias não haverá expediente. Para a população, indica quando os serviços da Prefeitura podem funcionar de forma diferente.
Dez dias de ponto facultativo
Em 2027, o calendário traz dez dias de ponto facultativo nas repartições municipais:
O ponto facultativo do Dia do Servidor tem base no artigo 189 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Complementar nº 911/2011) e no Decreto-Lei Federal nº 1.713/1939. O decreto cita o dia 28 de outubro, mas marca o ponto facultativo para a sexta-feira, 29.
Feriados prolongados
Com a soma de feriados e pontos facultativos, o servidor municipal terá várias folgas seguidas em 2027, considerando sábados e domingos:
- Carnaval: de sábado, 6 de fevereiro, a quarta-feira, 10, até as 13h;
- Corpus Christi: de quinta-feira, 27 de maio, a domingo, 30, com feriado na quinta e ponto facultativo na sexta;
- Independência: de sábado, 4 de setembro, a terça-feira, 7, com ponto facultativo na segunda e feriado na terça;
- Nossa Senhora Aparecida: de sábado, 9 de outubro, a terça-feira, 12, com ponto facultativo na segunda e feriado na terça;
- Dia do Servidor e Finados: de sexta-feira, 29 de outubro, a terça-feira, 2 de novembro, com cinco dias seguidos.
Outras datas formam fins de semana de três dias: 1º de janeiro, 26 de março, 9 de julho, 26 de julho, 15 de novembro, 24 a 26 de dezembro e 31 de dezembro a 2 de janeiro. O Dia do Trabalho, o Dia da Consciência Negra e o Natal caem no sábado, e Tiradentes e o aniversário da cidade caem em uma quarta-feira.
Serviços essenciais
O decreto ressalva que os serviços essenciais e ininterruptos não entram nos pontos facultativos. Nesses casos, o horário de trabalho será definido pelo secretário municipal de cada área. O servidor que trabalhar nesses dias terá direito ao pagamento ou ao desconto das horas trabalhadas, conforme o decreto.
O decreto vale para as repartições públicas municipais. Comércio, escolas, bancos e outros serviços seguem regras próprias.
Confira, na tabela, todas as datas de 2027 e as folgas seguidas.