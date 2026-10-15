Um homem de 30 anos e uma mulher de 32 foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Jardim Paraíso, em Botucatu, suspeitos de tentativa de furto. Segundo a PM, a dupla foi encontrada no interior de uma residência desocupada, onde havia sinais de arrombamento e objetos separados para uma possível subtração.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada depois que o proprietário ouviu ruídos no imóvel e suspeitou da presença de pessoas no local. Os policiais fizeram a averiguação e entraram na casa, onde constataram que uma porta lateral havia sido arrombada.

Durante a vistoria, os militares localizaram os dois suspeitos e encontraram diversos pertences reunidos sobre uma mesa e dentro de uma mala, o que indicaria uma possível tentativa de furto.