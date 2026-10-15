Nesta quinta-feira (15), o Brasil celebra o Dia do Professor. A data, porém, tem uma origem que vai além da homenagem: ela remete a um ato assinado há quase dois séculos, que previa escolas para todo o país.
O ponto de partida: 1827
A escolha de 15 de outubro tem relação com a lei assinada em 15 de outubro de 1827 por Dom Pedro I, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos do Império. Foi a primeira norma a tratar da educação elementar de forma ampla no Brasil.
A ideia de comemorar: 1947
A comemoração surgiu em 1947, em São Paulo. O professor de História e Filosofia Salomão Becker, do Ginásio Caetano de Campos, propôs uma "parada pedagógica" para que os docentes pudessem descansar e refletir sobre a profissão. A data escolhida foi 15 de outubro, em referência ao ato de 1827.
A proposta ganhou adesão de outras escolas e educadores, e a data passou a ser lembrada em mais lugares.
Do estado ao país
Em 1948, em Santa Catarina, a então deputada estadual Antonieta de Barros apresentou um projeto, aprovado e sancionado, que instituiu o dia 15 de outubro como feriado escolar em homenagem aos professores.
A oficialização nacional veio em 1963. Pelo Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, assinado pelo então presidente João Goulart, o Dia do Professor passou a ser comemorado em todo o território nacional.
Feriado?
O Dia do Professor não é feriado nacional nem ponto facultativo para todos os trabalhadores. A data é feriado escolar, o que significa suspensão das aulas, mas não vale para os demais setores.
E o Dia Mundial?
Além da data brasileira, existe o Dia Mundial dos Professores, celebrado em 5 de outubro e instituído pela Unesco em 1994.