Nesta quinta-feira (15), o Brasil celebra o Dia do Professor. A data, porém, tem uma origem que vai além da homenagem: ela remete a um ato assinado há quase dois séculos, que previa escolas para todo o país.

O ponto de partida: 1827



A escolha de 15 de outubro tem relação com a lei assinada em 15 de outubro de 1827 por Dom Pedro I, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos do Império. Foi a primeira norma a tratar da educação elementar de forma ampla no Brasil.