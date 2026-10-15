Um caminhoneiro natural de Botucatu morreu na manhã desta quarta-feira (14), após o veículo que conduzia tombar na rodovia BR-267, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 115 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Marcos Rogério Benedicto, de 58 anos, que dirigia um caminhão Mercedes-Benz. O acidente aconteceu no trecho entre o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e o município de Nova Alvorada do Sul.

Com o tombamento, o motorista ficou preso às ferragens da cabine. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas Marcos não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.