

Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quarta-feira, 14 de outubro:

Fabio de Almeida, 45 anos

Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.

Adilson dos Anjos Rodrigues, 61 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.