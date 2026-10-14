14 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira, 14 de outubro, em Botucatu

Por REDAÇÃO | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quarta-feira, 14 de outubro:

Fabio de Almeida, 45 anos
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.

Adilson dos Anjos Rodrigues, 61 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Maria Dolores Nunes, 59 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Jardim.

Margarida Lara Biazon, 88 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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