Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quarta-feira, 14 de outubro:
Fabio de Almeida, 45 anos
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.
Adilson dos Anjos Rodrigues, 61 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.
Maria Dolores Nunes, 59 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Jardim.
Margarida Lara Biazon, 88 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 14 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.