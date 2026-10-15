15 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira, 15 de outubro, em Botucatu

Por Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 15 de outubro:

Pedro Aparecido Interdonato, 68 anos
Velório: Complexo Funerário.
Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 10h, no Portal das Cruzes.

Marcos Rogerio Benedicto, 58 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.

Lucas da Silva Venancio, 30 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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