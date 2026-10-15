Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 15 de outubro:

Pedro Aparecido Interdonato, 68 anos

Velório: Complexo Funerário.

Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 10h, no Portal das Cruzes.

Marcos Rogerio Benedicto, 58 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.