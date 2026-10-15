Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 15 de outubro:
Pedro Aparecido Interdonato, 68 anos
Velório: Complexo Funerário.
Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 10h, no Portal das Cruzes.
Marcos Rogerio Benedicto, 58 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 15 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.
Lucas da Silva Venancio, 30 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.