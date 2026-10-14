A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (13), em Conchas, um homem de 33 anos suspeito de violência sexual e agressões contra a ex-companheira.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo telefone 190 para atender, inicialmente, uma ocorrência de agressão física no Pronto-Socorro Municipal de Conchas, onde o homem e um familiar da mulher estavam com lesões aparentes. O familiar relatou que entrou em luta corporal com o suspeito depois de saber do que teria acontecido com a mulher.
O que a mulher relatou
Aos policiais, a mulher disse que aceitou conversar com o ex-companheiro dentro do veículo dele. Segundo o relato, durante o encontro o homem a teria beijado à força e exigido atos de natureza sexual, que ela recusou. Diante da negativa, ele teria passado a agredi-la com um dispositivo de choque elétrico e um estilete.
A mulher tinha lesões na perna, que, segundo ela, foram causadas pelo estilete. Ela também entregou aos policiais um fragmento da lâmina, que teria se soltado durante as agressões.
Ainda de acordo com o relato, ela foi levada a uma estrada de terra, onde caiu do veículo. Depois, conseguiu pedir ajuda a uma pessoa, que a levou até a casa do familiar.
Prisão
Durante as diligências, os policiais encontraram, no veículo do suspeito, um dispositivo de choque elétrico semelhante ao descrito pela mulher. O homem negou as acusações de natureza sexual.
As partes foram levadas ao Plantão Policial de Botucatu, onde o delegado de polícia realizou a prisão em flagrante. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.
Denuncie
Vítimas ou testemunhas de violência contra a mulher podem ligar para o 190 (emergência) ou para o 180 (Central de Atendimento à Mulher).