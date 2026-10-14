A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (13), em Conchas, um homem de 33 anos suspeito de violência sexual e agressões contra a ex-companheira.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo telefone 190 para atender, inicialmente, uma ocorrência de agressão física no Pronto-Socorro Municipal de Conchas, onde o homem e um familiar da mulher estavam com lesões aparentes. O familiar relatou que entrou em luta corporal com o suspeito depois de saber do que teria acontecido com a mulher.

O que a mulher relatou