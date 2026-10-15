O Botucatu Futsal goleou o Taubaté por 6 a 1 na tarde desta quinta-feira (15) e garantiu vaga na semifinal dos 88º Jogos Abertos do Interior, disputados em Votuporanga.

Os gols da vitória foram marcados por Preguiça e Bavarotti, que fizeram dois cada, além de Luquinhas e Mixa.

Com o resultado, a equipe botucatuense volta à quadra nesta sexta-feira (16) para enfrentar o Viradouro, em jogo que vale uma vaga na final.