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JOGOS ABERTOS

Botucatu Futsal goleia Taubaté e avança à semifinal

Por Redação | Nivaldo Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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O Botucatu Futsal venceu o Taubaté por 6 a 1 nos 88º Jogos Abertos do Interior e garantiu vaga na semifinal.
O Botucatu Futsal venceu o Taubaté por 6 a 1 nos 88º Jogos Abertos do Interior e garantiu vaga na semifinal.

O Botucatu Futsal goleou o Taubaté por 6 a 1 na tarde desta quinta-feira (15) e garantiu vaga na semifinal dos 88º Jogos Abertos do Interior, disputados em Votuporanga.

Os gols da vitória foram marcados por Preguiça e Bavarotti, que fizeram dois cada, além de Luquinhas e Mixa.

Com o resultado, a equipe botucatuense volta à quadra nesta sexta-feira (16) para enfrentar o Viradouro, em jogo que vale uma vaga na final.

EM BUSCA DO TETRACAMPEONATO

O Botucatu busca o tetracampeonato da competição. O time já levantou o troféu em três edições consecutivas.

Os Jogos Abertos do Interior são a principal competição poliesportiva do estado de São Paulo.

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