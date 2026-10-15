A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município oferece atendimento em saúde mental pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A rede reúne serviços voltados a pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais, incluindo quem tem necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.
De acordo com a Prefeitura, a rede atua na promoção da saúde, na prevenção de agravos, no tratamento, na reabilitação psicossocial e na inclusão social, com acompanhamento adequado às necessidades de cada pessoa.
Porta de entrada
As Unidades de Saúde são a principal porta de entrada para o cuidado em saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Nelas, os usuários recebem acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento inicial. Quando necessário, os profissionais discutem os casos com a equipe multiprofissional da eMulti, que dá suporte às equipes das unidades e faz atendimentos individuais, domiciliares, compartilhados e coletivos. A partir dessa avaliação, pode haver encaminhamento para outros serviços da rede.
Pessoas em situação de rua
O Consultório na Rua oferece atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. A equipe multiprofissional faz acolhimento, acompanhamento clínico e psicossocial e ações de promoção e prevenção, além de articular o atendimento com outros serviços.
CAPS I
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) atende pessoas com 18 anos ou mais que apresentam sofrimento psíquico moderado, grave e persistente. O serviço inclui acompanhamento clínico, consultas individuais, atividades em grupo, atendimentos domiciliares, oficinas terapêuticas e suporte às famílias. O acesso ocorre por encaminhamento das Unidades de Saúde, conforme os critérios de inclusão do serviço.
CAPSi
O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) é voltado a crianças e adolescentes de até 17 anos, 11 meses e 29 dias com intenso sofrimento psíquico ou transtornos mentais moderados, graves e persistentes. O serviço oferece acompanhamento multiprofissional, atendimentos individuais, em grupo e familiares e atividades terapêuticas, com articulação com as Unidades de Saúde, as escolas e a rede de proteção. Os encaminhamentos também são feitos pelas Unidades de Saúde, conforme os critérios de inclusão do serviço.
Serviço
CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial
Endereço: Rua Velho Cardoso, 338, Centro
Telefone: (14) 3811-1605
CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
Endereço: Rua Pedro Delmanto, 763, Jardim Paraíso
Telefone: (14) 3811-1615
de botuca - De olho na notícia!