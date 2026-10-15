De acordo com a Prefeitura, a rede atua na promoção da saúde, na prevenção de agravos, no tratamento, na reabilitação psicossocial e na inclusão social, com acompanhamento adequado às necessidades de cada pessoa.

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município oferece atendimento em saúde mental pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A rede reúne serviços voltados a pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais, incluindo quem tem necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

As Unidades de Saúde são a principal porta de entrada para o cuidado em saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Nelas, os usuários recebem acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento inicial. Quando necessário, os profissionais discutem os casos com a equipe multiprofissional da eMulti, que dá suporte às equipes das unidades e faz atendimentos individuais, domiciliares, compartilhados e coletivos. A partir dessa avaliação, pode haver encaminhamento para outros serviços da rede.

Pessoas em situação de rua

O Consultório na Rua oferece atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. A equipe multiprofissional faz acolhimento, acompanhamento clínico e psicossocial e ações de promoção e prevenção, além de articular o atendimento com outros serviços.