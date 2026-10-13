Botucatu terá sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite nesta quarta-feira (14), segundo a previsão da Climatempo.

As temperaturas devem variar entre 19°C, de mínima, e 26°C, de máxima. A chance de chuva é de 84%, e o volume previsto para o dia é de 8,5 milímetros.

Pelo cenário indicado, a chuva deve ser passageira, mas pode aparecer em mais de um momento ao longo do dia. A recomendação é sair de casa com guarda-chuva ou capa, principalmente para quem vai se deslocar a pé, de moto ou de bicicleta.