Botucatu terá sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite nesta quarta-feira (14), segundo a previsão da Climatempo.
As temperaturas devem variar entre 19°C, de mínima, e 26°C, de máxima. A chance de chuva é de 84%, e o volume previsto para o dia é de 8,5 milímetros.
Pelo cenário indicado, a chuva deve ser passageira, mas pode aparecer em mais de um momento ao longo do dia. A recomendação é sair de casa com guarda-chuva ou capa, principalmente para quem vai se deslocar a pé, de moto ou de bicicleta.
Mesmo com a possibilidade de chuva, o dia deve ter períodos de sol entre as nuvens. A previsão pode mudar ao longo do dia, por isso vale acompanhar as atualizações.
O de botuca atualiza a previsão do tempo de Botucatu diariamente.
Fonte: Climatempo.