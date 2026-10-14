"Eu diria que as eleições foram perfeitas para Botucatu." A avaliação é do prefeito Fábio Leite, que conversou nesta quarta-feira (14) com a Rádio Criativa FM sobre o resultado das urnas e o que ele representa para a cidade, que elegeu um deputado federal, João Cury, e um deputado estadual, Pardini, ambos alinhados ao plano de governo da Prefeitura.

Segundo o prefeito, ter dois representantes de Botucatu em Brasília e na Assembleia Legislativa é "um abridor de portas tremendo" e aumenta a força da cidade na hora de levar demandas e buscar recursos aos governos federal e estadual.

Por que a representação importa