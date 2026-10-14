"Eu diria que as eleições foram perfeitas para Botucatu." A avaliação é do prefeito Fábio Leite, que conversou nesta quarta-feira (14) com a Rádio Criativa FM sobre o resultado das urnas e o que ele representa para a cidade, que elegeu um deputado federal, João Cury, e um deputado estadual, Pardini, ambos alinhados ao plano de governo da Prefeitura.
Segundo o prefeito, ter dois representantes de Botucatu em Brasília e na Assembleia Legislativa é "um abridor de portas tremendo" e aumenta a força da cidade na hora de levar demandas e buscar recursos aos governos federal e estadual.
Por que a representação importa
Fábio Leite explicou que, no Brasil, a prioridade dos projetos de uma cidade tende a ser maior quando o prefeito tem representantes que ajudam a abrir portas no Congresso, na Assembleia e no governo. "Infelizmente, o Brasil se organizou assim", disse. Segundo ele, sem esse apoio, a prioridade dos projetos fica menor, independentemente do tamanho da cidade.
O prefeito ressaltou que essa ajuda precisa vir acompanhada de trabalho técnico. "Lógico que você tem que ter projetos, lógico que você tem que fazer as tratativas de forma republicana, de forma profissional", afirmou. Mesmo assim, para ele, o acompanhamento de deputados favorece muito a cidade.
Demandas já estão prontas
Fábio Leite contou que os temas de Botucatu já vêm sendo discutidos há tempo entre ele, Pardini e João Cury. Pardini foi prefeito antes dele, e João Cury foi prefeito antes de Pardini. Segundo o prefeito, as listas de pedidos já estão prontas, tanto as enviadas por WhatsApp quanto os requerimentos que serão feitos.
Primeiras agendas
De acordo com o prefeito, provavelmente na próxima semana ele e Pardini devem ir à Secretaria de Saúde do Estado, mesmo antes de o deputado assumir a cadeira na Assembleia.
Com João Cury, a primeira agenda deve buscar mais recursos para o PAC. Fábio Leite contou que, em uma ida a São Paulo, encontrou o secretário executivo do programa, que lhe antecipou que algumas cidades e estados não apresentaram projetos ao governo federal. Segundo o prefeito, isso pode abrir uma nova oportunidade de recursos depois do segundo turno, no início do próximo ano.
Votação em Botucatu
O prefeito afirmou também que o governador Tarcísio, eleito no primeiro turno, e os dois senadores eleitos por São Paulo, Derrite e André do Prado, tiveram em Botucatu um percentual de votos maior que a média do estado. Para ele, isso ajuda a posicionar a cidade nas conversas com cada um desses níveis de governo.
Fábio Leite lembrou ainda que o interior paulista tem poucos representantes na Assembleia e no Congresso, se forem excluídas as regiões de Campinas, Sorocaba e a região metropolitana de São Paulo. Por isso, segundo ele, estar nesse grupo já é um privilégio. Para o prefeito, ter na mesma eleição um deputado federal e um estadual de Botucatu é inédito nos 171 anos da cidade.
Fonte: Entrevista do prefeito Fábio Leite à Rádio Criativa FM