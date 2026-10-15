A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capturou cinco pessoas procuradas pela Justiça entre os dias 13 e 14 de outubro, em quatro ocorrências registradas em diferentes regiões do município.
Segundo a GCM, na primeira ação, uma equipe da Patrulha Maria da Penha localizou um homem de 34 anos na Vila Jardim. Após consulta feita com apoio do Centro de Operações Integradas (COI), foi confirmado um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação por tráfico de drogas, com pena restante de 1 ano e 8 meses.
Pouco depois, equipes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) localizaram duas mulheres na região do Cachoeirinha. Após consulta ao COI, foram confirmados mandados de prisão preventiva por roubo. As duas foram levadas à Delegacia de Investigações Gerais e permaneceram à disposição da Justiça.
No dia 14, durante patrulhamento preventivo e ostensivo, outra equipe da ROMU abordou um homem de 27 anos. A consulta aos sistemas de segurança confirmou um mandado de prisão por furto, e ele foi capturado.
Na quarta ocorrência, uma equipe da GCM localizou uma mulher de 29 anos no Jardim Cristina. Após consulta ao COI, foi confirmado um mandado de prisão civil por débito alimentar, expedido pela Justiça de Botucatu.
Segundo a GCM, todos os capturados foram apresentados às autoridades policiais e permaneceram à disposição da Justiça.