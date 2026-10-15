A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capturou cinco pessoas procuradas pela Justiça entre os dias 13 e 14 de outubro, em quatro ocorrências registradas em diferentes regiões do município.

Segundo a GCM, na primeira ação, uma equipe da Patrulha Maria da Penha localizou um homem de 34 anos na Vila Jardim. Após consulta feita com apoio do Centro de Operações Integradas (COI), foi confirmado um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação por tráfico de drogas, com pena restante de 1 ano e 8 meses.

Pouco depois, equipes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) localizaram duas mulheres na região do Cachoeirinha. Após consulta ao COI, foram confirmados mandados de prisão preventiva por roubo. As duas foram levadas à Delegacia de Investigações Gerais e permaneceram à disposição da Justiça.