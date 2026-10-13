Três pessoas morreram e outras dez foram encaminhadas ao hospital após um ônibus que transportava pacientes capotar na madrugada desta terça-feira (13), na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga.

O veículo seguia de Capão Bonito com destino a Jaú, levando pacientes para tratamentos médicos. Ao todo, havia 13 ocupantes, entre pacientes, acompanhantes e o motorista.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus atravessou o canteiro central, passou pela pista oposta e caiu em uma ribanceira, onde capotou. Duas pessoas foram projetadas para fora do veículo. Uma das vítimas que permaneceram no interior estava retida e precisou ser retirada pelas equipes de resgate.