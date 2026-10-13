Três pessoas morreram e outras dez foram encaminhadas ao hospital após um ônibus que transportava pacientes capotar na madrugada desta terça-feira (13), na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga.
O veículo seguia de Capão Bonito com destino a Jaú, levando pacientes para tratamentos médicos. Ao todo, havia 13 ocupantes, entre pacientes, acompanhantes e o motorista.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus atravessou o canteiro central, passou pela pista oposta e caiu em uma ribanceira, onde capotou. Duas pessoas foram projetadas para fora do veículo. Uma das vítimas que permaneceram no interior estava retida e precisou ser retirada pelas equipes de resgate.
Os três óbitos foram confirmados no local pela equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os demais ocupantes receberam atendimento e foram levados ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga.
Três vítimas foram transportadas pelo Corpo de Bombeiros. As outras sete foram encaminhadas por equipes do SAMU e da concessionária responsável pela rodovia. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado no relato encaminhado à reportagem.
A operação mobilizou cinco viaturas e 13 bombeiros das equipes de Itapetininga e Tatuí, além do apoio da concessionária, do SAMU e da Polícia Militar Rodoviária.
Após o socorro e a adoção das medidas de segurança, a pista foi liberada. As causas do acidente não foram informadas.