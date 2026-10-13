Uma idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (13), após cair em um poço desativado na Rua Porfírio Dias, em Cerqueira César. Segundo a corporação, ela caminhava pelo local quando o piso cedeu.

O Corpo de Bombeiros de Avaré foi acionado por volta das 8h30. O poço tinha aproximadamente dois a três metros de profundidade, e a operação mobilizou cinco bombeiros e duas viaturas: um Auto Bomba de Salvamento e uma Unidade de Resgate. Os trabalhos foram comandados pelo 1º sargento PM Monteiro.

A vítima foi retirada consciente, orientada e com ferimentos leves. Após receber os primeiros socorros e ser estabilizada pela equipe no local, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Cerqueira César para avaliação médica.