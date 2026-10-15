A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atendeu, na noite de domingo (11), uma ocorrência de violência doméstica envolvendo uma adolescente e familiares, no bairro Monte Mor.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) depois que uma mulher relatou ter sido agredida pela sobrinha e por outra familiar, além de informar que a porta da casa dela teria sido danificada.
Com as informações, os agentes fizeram patrulhamento pelo bairro e localizaram a adolescente em uma praça próxima, acompanhada da avó, responsável por sua guarda.
Durante a averiguação, também foi constatado que havia uma medida protetiva de urgência envolvendo integrantes da família. Por isso, a autoridade policial determinou a apresentação das partes para esclarecer os fatos.
As envolvidas foram levadas ao Pronto-Socorro Adulto. De acordo com o registro da ocorrência, a mulher apresentava lesões na cabeça e recebeu orientação médica para permanecer em observação, mas decidiu deixar a unidade.
Depois, as partes foram apresentadas no Plantão Policial, onde a ocorrência foi analisada pela autoridade competente. Ao final dos procedimentos, a adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).