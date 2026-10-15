A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atendeu, na noite de domingo (11), uma ocorrência de violência doméstica envolvendo uma adolescente e familiares, no bairro Monte Mor.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) depois que uma mulher relatou ter sido agredida pela sobrinha e por outra familiar, além de informar que a porta da casa dela teria sido danificada.

Com as informações, os agentes fizeram patrulhamento pelo bairro e localizaram a adolescente em uma praça próxima, acompanhada da avó, responsável por sua guarda.