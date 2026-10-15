Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em perseguição, apreensão de entorpecentes e prisão na noite de domingo (11), em Botucatu.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento preventivo nas proximidades da CEI Jurema Ramos Cordeiro, no bairro Santa Maria, uma equipe da ROMO (Rondas Municipais com Motocicletas) viu um motociclista entregar algo a outra pessoa. Ao perceber a equipe, um deles fugiu a pé, e o condutor da moto desobedeceu à ordem de parada e fugiu por várias vias da cidade.

Durante o acompanhamento, na Rua Jaime Ferrari, o motociclista teria dispensado uma sacola, depois recolhida por outra equipe da GCM. Dentro dela havia 21 porções pequenas de maconha, duas de cocaína e três porções maiores de maconha.