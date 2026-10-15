Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em perseguição, apreensão de entorpecentes e prisão na noite de domingo (11), em Botucatu.
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento preventivo nas proximidades da CEI Jurema Ramos Cordeiro, no bairro Santa Maria, uma equipe da ROMO (Rondas Municipais com Motocicletas) viu um motociclista entregar algo a outra pessoa. Ao perceber a equipe, um deles fugiu a pé, e o condutor da moto desobedeceu à ordem de parada e fugiu por várias vias da cidade.
Durante o acompanhamento, na Rua Jaime Ferrari, o motociclista teria dispensado uma sacola, depois recolhida por outra equipe da GCM. Dentro dela havia 21 porções pequenas de maconha, duas de cocaína e três porções maiores de maconha.
De acordo com o registro da ocorrência, o condutor entrou na Rodovia Marechal Rondon em alta velocidade e depois seguiu pela Avenida Dante Delmanto, fazendo manobras perigosas e desrespeitando a sinalização de trânsito.
Perto do Hospital do Bairro, o motociclista perdeu o controle da moto e caiu. Na abordagem, ele teria oferecido resistência, e foi necessário contê-lo. Na busca pessoal, a equipe encontrou outras três porções de maconha na roupa dele.
Conforme o registro, ao ser questionado, o homem, de 32 anos, declarou estar envolvido no tráfico na modalidade conhecida como “disk-droga”.
Depois de atendimento médico por causa da queda, ele foi levado ao Plantão Policial. A autoridade policial determinou a prisão, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência teve a atuação integrada da ROMO, da Ronda Oficial, de equipes de apoio da GCM e do Centro de Operações Integradas (COI).