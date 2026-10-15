A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu em flagrante um homem na noite de domingo (11), após uma ocorrência de violência doméstica, ameaça e dano, na região do Jardim Vista Linda.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada por um morador, que informou que ocorria uma briga de casal no apartamento acima do seu. Ao chegar, os agentes encontraram o casal em meio ao conflito e separaram as partes para averiguação.
De acordo com o relato da vítima, ela teria manifestado o desejo de encerrar o relacionamento, e o companheiro não teria aceitado a decisão e passado a fazer ameaças. Conforme o registro da ocorrência, o homem teria dito que a mulher morreria e que ele ficaria observando a rotina dela caso ela se envolvesse com outra pessoa. A mulher também relatou ter sido empurrada durante a discussão.
Ainda segundo o registro, durante a confusão o homem teria desferido socos contra a porta do quarto da criança, danificando a porta e o berço. A vítima deixou o apartamento para pedir ajuda e, de acordo com o seu relato, em determinado momento pegou uma faca para se defender. A GCM chegou logo em seguida e controlou a situação.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O casal foi levado ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica e depois apresentado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão pelos fatos relacionados à violência doméstica, ameaça e dano. Foi arbitrada fiança, que não foi paga. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).