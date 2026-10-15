A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu em flagrante um homem na noite de domingo (11), após uma ocorrência de violência doméstica, ameaça e dano, na região do Jardim Vista Linda.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada por um morador, que informou que ocorria uma briga de casal no apartamento acima do seu. Ao chegar, os agentes encontraram o casal em meio ao conflito e separaram as partes para averiguação.

De acordo com o relato da vítima, ela teria manifestado o desejo de encerrar o relacionamento, e o companheiro não teria aceitado a decisão e passado a fazer ameaças. Conforme o registro da ocorrência, o homem teria dito que a mulher morreria e que ele ficaria observando a rotina dela caso ela se envolvesse com outra pessoa. A mulher também relatou ter sido empurrada durante a discussão.