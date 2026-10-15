A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, por meio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), apreendeu um adolescente de 17 anos durante uma ocorrência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na tarde de domingo (11).

Segundo a GCM, durante patrulhamento preventivo e ostensivo, a equipe viu um adolescente em frente a uma residência, segurando uma pochete. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria largado o objeto e corrido para dentro do imóvel, sendo alcançado e abordado pelos agentes.

Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. De acordo com o registro da ocorrência, porém, o adolescente informou que havia drogas dentro da pochete e indicou outro ponto, perto de uma cerca de arame, onde haveria mais entorpecentes escondidos.