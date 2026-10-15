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POLÍCIA

ROMU apreende 182 porções de drogas após tentativa de fuga

Por Redação | Guarda Civil Municipal de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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divulgação
Foram apreendidas 182 porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 101.
Foram apreendidas 182 porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 101.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, por meio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), apreendeu um adolescente de 17 anos durante uma ocorrência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na tarde de domingo (11).

Segundo a GCM, durante patrulhamento preventivo e ostensivo, a equipe viu um adolescente em frente a uma residência, segurando uma pochete. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria largado o objeto e corrido para dentro do imóvel, sendo alcançado e abordado pelos agentes.

Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. De acordo com o registro da ocorrência, porém, o adolescente informou que havia drogas dentro da pochete e indicou outro ponto, perto de uma cerca de arame, onde haveria mais entorpecentes escondidos.

Na pochete, os agentes encontraram 16 porções de cocaína, oito de crack e nove de maconha, além de R$ 101 em dinheiro. No local indicado, a equipe achou outra sacola, com 56 porções de cocaína, 61 de crack e 32 de maconha. Ao todo, foram apreendidas 182 porções.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi levado ao Plantão Policial, acompanhado por um responsável. Após os procedimentos de polícia judiciária, a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.

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