A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atendeu, na tarde de domingo (11), uma ocorrência de violência doméstica e ameaça envolvendo mãe e filho.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) com a informação de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo próprio filho. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a vítima havia deixado a residência e buscado abrigo na casa de uma vizinha.

De acordo com o relato apresentado à GCM, após um desentendimento, o homem teria passado a ofender a mãe e, depois, pegado uma faca e feito ameaças de morte. Temendo pela própria segurança e pela dos outros dois filhos que estavam no imóvel, a mulher saiu de casa e pediu ajuda.