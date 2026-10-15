A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu atendeu, na tarde de domingo (11), uma ocorrência de violência doméstica e ameaça envolvendo mãe e filho.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) com a informação de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo próprio filho. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a vítima havia deixado a residência e buscado abrigo na casa de uma vizinha.
De acordo com o relato apresentado à GCM, após um desentendimento, o homem teria passado a ofender a mãe e, depois, pegado uma faca e feito ameaças de morte. Temendo pela própria segurança e pela dos outros dois filhos que estavam no imóvel, a mulher saiu de casa e pediu ajuda.
Durante buscas pelas proximidades, a equipe localizou o suspeito e fez a abordagem. Conforme o registro da ocorrência, ele teria apresentado comportamento hostil, se recusado inicialmente a se identificar e ofendido os agentes. Ainda segundo o registro, durante a intervenção ele teria tentado fugir e resistido à condução, e foram usadas técnicas de contenção para garantir a segurança.
A mulher, bastante abalada, foi encaminhada para avaliação médica. O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), junto com a faca relacionada à ocorrência. Ele permaneceu à disposição da Justiça, em razão dos fatos relacionados à violência doméstica, ameaça, injúria e desacato.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).