A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (15), um homem de 41 anos suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 33 anos, em Areiópolis. O caso ocorreu nas proximidades da Assistência Social, na região central da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por uma assistente social que presenciou o momento em que o suspeito teria atacado a mulher com socos e pontapés, além de ofensas verbais. Depois das agressões, a vítima buscou ajuda e proteção no interior da unidade.

De acordo com a corporação, a mulher apresentava vermelhidão no tórax e no pescoço e hematomas pouco visíveis. Ela relatou ter sofrido esganadura e mencionou episódios anteriores de violência, incluindo situações em que teria sido forçada a manter relações sexuais contra a sua vontade.