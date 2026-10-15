Botucatu teve resultados importantes na quarta-feira (14) nos Jogos Abertos, disputados em Votuporanga, e volta à ação nesta quinta-feira (15) em mais de uma modalidade, com destaque para o futsal masculino.
Futsal
Na quarta, o time masculino do futsal livre venceu Praia Grande por 4 a 2. Pela tabela de classificação da modalidade divulgada no Boletim Oficial nº 6, Botucatu aparece como o quarto colocado entre os seis times que seguem na disputa.
Nesta quinta, às 17h, a equipe enfrenta Taubaté, quinta colocada na tabela, no ginásio do CEM Prof. Anita Lievana Camargo, no Jardim Bom Clima. No mesmo horário, Assis e Piracicaba se enfrentam na Quadra Poliesportiva da UNIFEV.
Judô
No judô, Botucatu ficou em primeiro lugar na disputa por equipes masculina, com 85,5 pontos, à frente de São José dos Campos (78) e Santos (59), e também venceu a disputa por equipes feminina.
Nas categorias individuais masculinas, a cidade conquistou seis ouros: Eduardo Augusto Furuya De Lima (Meio Leve), Michael De Oliveira Marcelino (Leve), Vinicius Raimundo De Araujo (Meio Médio), Guilherme Alves Morais (Médio), Wilian De Souza Junior (Meio Pesado) e Wilian Pereira De Souza Junior (Absoluto). Victor Hugo Dos Santos Jesus foi prata no Pesado.
Nesta quinta, o judô tem a competição individual feminina, com início às 9h e premiação às 13h, no Assary Clube de Campo.
Ciclismo
O ciclismo encerrou a participação na quarta. Botucatu terminou em sexto lugar na classificação final masculina, com 12 pontos.
Natação
A natação também entra em disputa nesta quinta. A competição começa às 14h30, no Parque Aquático Esportivo Savério Maranho.
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