A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, por meio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), prendeu um homem e recuperou um veículo furtado na tarde de domingo (11), após um alerta do sistema de monitoramento Muralha Virtual.
Segundo a GCM, durante patrulhamento preventivo, a equipe soube que um Volkswagen Gol furtado em Avaré estaria circulando por Botucatu. Com base nas informações e nas imagens das câmeras, os agentes intensificaram as buscas nos pontos indicados pelo sistema.
O carro foi localizado na Vila Paulista, na Avenida Deputado Dante Delmanto. A ROMU fez a abordagem, e o condutor obedeceu à ordem de parada.
De acordo com o registro da ocorrência, o homem admitiu ter furtado o automóvel em Avaré. Ele também teria dito que conseguiu acessar o carro e dar partida com uma chave do tipo "micha", que foi encontrada e apreendida pelos guardas.
O condutor recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial, junto com o automóvel e a chave apreendida.
O proprietário foi localizado, foi à unidade policial e, após os procedimentos legais, recebeu o veículo de volta.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como furto qualificado.