14 de outubro de 2026
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FURTO

PM localiza em Conchas veículo furtado em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar (12º BPM/I)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O carro furtado em Laranjal Paulista abandonado em uma estrada rural de Conchas.
O carro furtado em Laranjal Paulista abandonado em uma estrada rural de Conchas.

Equipes da Polícia Militar do 12º BPM/I localizaram, na manhã desta quarta-feira (14), um veículo furtado em Laranjal Paulista. O carro estava abandonado em uma estrada na região de Conchas.

Segundo a PM, durante o patrulhamento os policiais identificaram o automóvel e, após consulta aos sistemas policiais, confirmaram o registro de furto.

O proprietário foi até o local e contou à polícia que havia deixado o veículo com um conhecido no sábado, durante uma saída a Laranjal Paulista. De acordo com o relato, o homem saiu com o carro e não voltou, o que levou o dono a registrar a ocorrência de furto.

O automóvel foi encontrado com os vidros abertos, danos no para-brisa dianteiro e sem bateria. Após contato com a Polícia Civil, a perícia foi dispensada e a devolução do veículo ao proprietário foi autorizada.

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