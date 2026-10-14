Equipes da Polícia Militar do 12º BPM/I localizaram, na manhã desta quarta-feira (14), um veículo furtado em Laranjal Paulista. O carro estava abandonado em uma estrada na região de Conchas.
Segundo a PM, durante o patrulhamento os policiais identificaram o automóvel e, após consulta aos sistemas policiais, confirmaram o registro de furto.
O proprietário foi até o local e contou à polícia que havia deixado o veículo com um conhecido no sábado, durante uma saída a Laranjal Paulista. De acordo com o relato, o homem saiu com o carro e não voltou, o que levou o dono a registrar a ocorrência de furto.
O automóvel foi encontrado com os vidros abertos, danos no para-brisa dianteiro e sem bateria. Após contato com a Polícia Civil, a perícia foi dispensada e a devolução do veículo ao proprietário foi autorizada.